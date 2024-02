Oltre un milione di euro per il palazzo polifunzionale di Campoformido

Arriva il finanziamento per il completamento della ristrutturazione del Palazzo Polifunzionale.

Dalla Regione è arrivata la comunicazione formale: al Comune di Campoformido sono stati assegnati un milione e 129.250 euro in sede di concertazione per il completamento del terzo lotto di ristrutturazione del Palazzo Polifunzionale.

“Dopo il primo finanziamento di circa 450mila euro, che ha permesso in queste settimane l’avvio del cantiere del primo e del secondo lotto (preventivo di circa 600mila euro) per il miglioramento delle prestazioni energetiche e funzionali del piano terra e del seminterrato – spiega il sindaco di Campoformido Erika Furlani – con questo ulteriore finanziamento riusciamo a coprire interamente le spese per il completamento anche del terzo lotto, ovvero quello riguardante il piano superiore dove si trovano i locali dell’ufficio tecnico”.

“Ringraziamo la Regione per aver raccolto le nostre istanze permettendoci così di portare a compimento la ristrutturazione di un edificio strategico per la nostra comunità quale è il Polifunzionale” continua il sindaco Erika Furlani “Oltre alla sala consiliare che potrà quindi essere nuovamente aperta anche per appuntamenti pubblici sociali e culturali, nel seminterrato troverà collocazione l’archivio, mentre al piano superiore miglioreremo la prestazione energetica dell’immobile con la ristrutturazione dell’intero ufficio tecnico”.

“Un segno di attenzione importante da parte della Regione, in particolare dell’assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti e del Presidente del consiglio regionale Mauro Bordin che all’indomani della seduta di fine dicembre ci aveva anticipato la notizia e ai quali va la nostra gratitudine: un contributo che ci permette di affrontare con sicurezza l’iter di ristrutturazione dell’intero Polifunzionale e che gratifica gli sforzi dell’amministrazione comunale di Campoformido guidata dal sindaco Erika Furlani – commenta il vicesindaco leghista Christian Romanini – Un doveroso grazie al Presidente Massimiliano Fedriga, all’assessore alle finanze Barbara Zilli e a tutta la giunta regionale per la costante vicinanza e per questa manovra finanziaria che garantisce ingenti risorse per il futuro del nostro comune e dell’intera Regione”.

“Ci prepariamo alla prossima tornata elettorale con la convinzione di aver dato una svolta al futuro di Campoformido – evidenzia Christian Romanini, che ricopre anche la carica di segretario della sezione della Lega Campoformido – . Con coerenza e lealtà puntiamo alla riconferma del sindaco uscente Erika Furlani, nel segno della continuità rafforzata da elementi di novità per portare a termine quanto ci siamo prefissati cinque anni fa: molto è stato fatto e molto è stato seminato e per questo nei prossimi cinque anni vogliamo portare a compimento questa fase di rinnovamento del comune di Campoformido, per un ulteriore rilancio della nostra comunità”.