L’uomo aveva usato il contributo per altri scopi.

Aveva ricevuto un contributo dalla Camera di Commercio di Udine per ristrutturare una casa vacanze a Gonars ma in realtà quei soldi sono serviti per altri scopi. La Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia ha condannato un 57enne , al rimborso del contributo ottenuto in modo illecito. L’uomo dovra quindi restituire di 64.758 euro alla Regione, somma precedentemente assegnata dalla Camera di Commercio di Udine per migliorare una struttura che, a quanto pare, è stata utilizzata per scopi diversi da quelli dichiarati.

Il caso risale al 2012, quando la Camera di Commercio di Udine aveva erogato un contributo alla Emmegi per eseguire migliorie su un immobile in via Gorizia a Gonars. Il progetto, prevedeva l’ampliamento, la ristrutturazione e l’ammodernamento di un edificio che il 57enne aveva dichiarato essere una casa vacanze. Tuttavia, successive indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Udine hanno rivelato che il finanziamento pubblico è stato utilizzato per scopi differenti da quelli dichiarati.

In particolare, è emerso che la società in capo al 57enne non ha effettivamente esercitato attività di locazione nella struttura di Gonars come precedentemente dichiarato. Le indagini hanno accertato che per i lavori sono state emesse delle fatture per lavori inesistenti e una parte dei fondi è stata utilizzata per l’acquisto di un appartamento a Udine all’asta, da parte della moglie del 57enne.