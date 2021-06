L’incidente di un uomo in scooter a Campoformido.

Perde il controllo del suo scooter e si ritrova a ruote all’aria a bordo strada. È accaduto questa mattina, poco prima delle 11, sulla strada provinciale 99 tra Bressa e Pasian di Prato, in comune di Campoformido.

Alle 10.45, il conducente di una Vespa Piaggio, E.B di 78 anni, residente a Pasian di Prato, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo, finendo la corsa nel fossato adiacente la carreggiata.

Subito è scattato l’allarme al 112, che ha inviato sul posto i mezzi di soccorso. Una pattuglia della polizia locale del Comando intercomunale di Campoformido – Pozzuolo del Friuli, immediatamente intervenuta, si è occupata delle operazioni di rilievo e di viabilità: si è reso necessario un senso unico alternato, per permettere agli operatori del 118 e dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Udine, di prestare le cure all’infortunato. L’anziano è stato poi trasferito in ambulanza al pronto soccorso di Udine.

