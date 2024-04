Con una spranga di ferro ha distrutto i finestrini dell’auto della ex.

Ha preso una spranga di ferro e ha distrutto i vetri dell’auto della ex fidanzata. E’ successo Campoformido nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 aprile. Il responsible un uomo di 34 anni originario di San Daniele ma residente a Udine, ha colpito l’auto della ex, parcheggiata in via Santa Caterina.

Dopo l’atto vandalico è subito fuggito, ma è stato bloccato poco dopo nelle vicinanze dai carabinieri. L’uomo è stato quindi denunciato per atti persecutori e danneggiamento, mentre la spranga di ferro utilizzata è stata posta sotto sequestro.