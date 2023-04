Incendio a Capriva, in fiamme il primo piano di una casa

Incendio a Capriva.

Un incendio ha coinvolto stamattina in una casa a Capriva del Friuli. Poco dopo le 7.30 di oggi, i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti con una squadra della sede centrale supportata dall’autobotte, l’autoscala e il funzionario di guardia per le fiamme che si sono sviluppate in un’abitazione.

Giunti sul posto i pompieri hanno trovato una casa bifamiliare, di due piani fuori terra, con folate di fumo che uscivano dalle finestre dell’alloggio al primo piano. Immediatamente i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento e hanno verificato che all’interno non vi fossero persone intrappolate quindi hanno provveduto ad estinguere le fiamme. Una volta spento l’incendio hanno provveduto a mettere in sicurezza i locali incendiati poi hanno eseguito un sopralluogo nell’alloggio al piano terreno che presentava esclusivamente qualche danno da infiltrazione dell’acqua utilizzata per l’estinzione dell’incendio. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.