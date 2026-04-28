Anita Matiz

28 Aprile 2026

di Giacomo Attuente

Ved. Della Schiava
Di 87 anni

Ci ha lasciati Anita Matiz. Ne danno il triste annuncio la figlia Laura, il figlio Dino, la nuora Patrizia, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.

Il funerale sarà celebrato mercoledì 29 aprile alle ore 15:00 nella Chiesa di S. Margherita del Gruagno, partendo dall’Ospedale Civile di San Daniele del Friuli.

Un Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 18:00 nella Chiesa di S. Margherita del Gruagno.

S. Margherita del Gruagno, 28 aprile 2026

O.F. CARUSO Feletto Umberto, via Mameli 30
0432-570530
Messaggi di cordoglio: www.onoranzefunebricaruso.com

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