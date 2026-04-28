Ved. Della Schiava

Di 87 anni

Ci ha lasciati Anita Matiz. Ne danno il triste annuncio la figlia Laura, il figlio Dino, la nuora Patrizia, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.



Il funerale sarà celebrato mercoledì 29 aprile alle ore 15:00 nella Chiesa di S. Margherita del Gruagno, partendo dall’Ospedale Civile di San Daniele del Friuli.



Un Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 18:00 nella Chiesa di S. Margherita del Gruagno.



S. Margherita del Gruagno, 28 aprile 2026



O.F. CARUSO Feletto Umberto, via Mameli 30

0432-570530

Messaggi di cordoglio: www.onoranzefunebricaruso.com