Di 80 anni.

É mancato all’affetto dei suoi cari Ennio Dordolo. Ne danno il triste annuncio i figli Fausto, Sandro con Giovanna, Ivan e Chiara unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Lauzzana nella chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire e Biagio Vescovo mercoledì 29 aprile alle ore 15:30 giungendo dall’ospedale civile di San Daniele del Friuli.



Al termine del Rito il caro Ennio troverà riposo nel cimitero di Colloredo di Monte Albano.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria martedì 28 aprile alle ore 19:00 in chiesa a Lauzzana.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



LAUZZANA, 25 aprile 2026



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