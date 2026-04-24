di 82 anni

Improvvisamente, ci ha lasciati Bruno Copetti.



Ne danno il triste annuncio la moglie Franca, la figlia Monica, il figlio Paolo, il genero Stefano, la nuora Federica, gli adorati nipoti Alex, Giulia, Nicholas e Camilla unitamente ai parenti tutti.



Il rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di “S. Maria Assunta” martedì 28 aprile alle ore 15:30 ove il caro Bruno sarà presente dalle ore 15 :15 giungendo dalla Casa funeraria GIULIANO di via Battiferro N 15 a Gemona del Friuli.

Orario visite lunedì 10:00 – 18:30 martedì 8:30 – 14:45



Al termine del rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S.Rosario in Sua memoria lunedì 27 alle ore 19:00 nella chiesa di Gleseute.



Un grazie di cuore al Dott. Roberto Baschino e agli operatori del Distretto Socio Sanitario di Gemona.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria



Gemona del Friuli, 24 aprile 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290