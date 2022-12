Un 50enne ha rifiutato l’alcoltest dopo un incidente

Prima fa un incidente, poi rifiuta l’alcoltest: la nottata è finita male per un 50enne che si è beccato una denuncia per guida in stato di ebbrezza e il sequestro del mezzo.

E’ accaduto ad Amaro, attorno alle 4.30 di mattina, quando quando i carabinieri della Stazione di Venzone sono intervenuti per un incidente, per fortuna senza feriti. Il conducente del veicolo, un operaio classe 1972 di Pistoia, è subito apparso in preda ai fumi dell’alcol. Avendo però rifiutato il test, gli uomini dell’Arma hanno applicato la sanzione più grave.