Pacchetti turistici ad Arta per sfruttare i bonus terme.

Sono tre i centri termali accreditati in Friuli Venezia Giulia dove poter utilizzare il Bonus terme statale: le Terme Romane di Monfalcone (Gorizia), le Terme Marine di Grado e le Terme di Arta, unico stabilimento termale montano della regione.

I cittadini che hanno ottenuto il Bonus terme possono utilizzarlo nell’arco di più giorni, entro il periodo di validità dello stesso (le prestazioni devono essere avviate entro 60 giorni dalla data di emissione e terminate entro 45 giorni dalla data di avvio). Con il Bonus i clienti possono fruire di trattamenti sanitari termali, esami diagnostici e visite specialistiche, trattamenti estetici e di benessere.

Plafond implementato.

Il plafond disponibile si è esaurito in 4 ore, ma le Terme di Arta hanno ottenuto l’accredito di oltre 700 Bonus destinati ai clienti che hanno fatto richiesta di prestazioni al Palazzo delle Acque.

Le Terme di Arta hanno studiato 7 pacchetti per il benessere psicofisico finanziati dal Bonus, che comprendono trattamenti in spa e due ingessi in area wellness (sono esclusi dal Bonus i servizi sanitari già convenzionati con il SSN. Per info: https://www.termediarta.it/news/ultime-notizie/e.html).

I pacchetti extra.

I servizi di ristorazione e soggiorno non sono invece coperti dall’agevolazione. Ecco allora che le Terme di Arta si sono attivate, coordinandosi con gli albergatori e le strutture ricettive aderenti al Consorzio Turistico di Arta Terme Benessere Alpino, per offrire agli ospiti che usufruiranno del Bonus la possibilità di soggiornare a condizioni agevolate.

“Il Bonus terme è una grande opportunità per tutto il comparto termale che in questi ultimi due anni ha sofferto particolarmente a causa delle chiusure dovute all’emergenza sanitaria – commenta il direttore di Terme Fvg Fabrizio Antonelli -. Questo è un altro segno importante delle sinergie che si sono create sul territorio e che fanno, non solo di Arta Terme ma di tutta la Carnia, una meta turistica di primo piano”.

Sono otto gli hotels, affittacamere e B&B che hanno aderito all’iniziativa e che propongono uno sconto del 10% sulle tariffe di soggiorno ai possessori del Bonus da utilizzare alle Terme di Arta (ad esclusione dei periodi di alta stagione).

“È una grande soddisfazione vedere il risultato ottenuto dalle Terme di Arta – sottolinea la presidente del Consorzio Turistico Chiara Gortani – e, in abbinamento all’ospitalità che possono proporre le nostre strutture ricettive, il Bonus diventa una grande opportunità di promozione, un’occasione per trascorrere qualche giorno immersi nella tranquillità e nella natura di Arta Terme e delle Alpi Friulane”.

