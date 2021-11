Il bonus per andare alle terme in Friuli Venezia Giulia.

Aprono le prenotazioni per fare richiesta del bonus terme, l’incentivo che permette ai cittadini di andare gratis nelle strutture termali, e i fondi, messi a disposizione dal governo, vanno esauriti in appena 4 ore. L’annuncio dello speciale bonus era già stato dato ad agosto, ma solo di recente è stata pubblicata sul sito di Invitalia la lista delle strutture che aderiscono all’iniziativa del governo. Il bonus terme è l’aiuto che il governo ha messo a disposizione per quelle attività più colpite dalla pandemia del Covid-19. Di seguito la guida su come e dove far domanda per usufruire del bonus.

L’incentivo, gestito da Invitalia per conto del Ministero Sviluppo Economico, MiSE, è destinato a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia. Non ci sono limiti di Isee o legati al nucleo familiare. Lo sconto è del 100% del prezzo di tutti i tipi di servizi termali, compresi quelli di wellness e beauty. La spesa ha però un tetto massimo di 200 euro a persona. Il bonus non è cedibile a terzi e non può essere usato per servizi di ristorazione e ospitalità.

Come si chiedeva.

Nessuna piattaforma particolare o portali specifici. La richiesta dell’incentivo infatti è molto semplice. Chi vuole fare domanda, dovrà rivolgersi direttamente con lo stabilimento termale scelto e accreditato. La struttura poi rilascerà l’attestato di prenotazione e il richiedente avrà 60 giorni di tempo per usufruire del bonus.

Dove si può usarlo.

In regione tre sono gli stabilimenti che hanno aderito all’iniziativa di governo: “Terme di Arta“, in via Nazionale 1 ad Arta Terme, “Terme Romane” in via Timavo 74 a Monfalcone, e “G.I.T. GRADO Impianti Turistici” in viale Dante Alighieri 72 a Grado. Al momento non si sa ancora quanti saranno i fortunati beneficiari in Friuli Venezia Giulia.

