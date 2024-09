Avviato il cantiere sulla statale da Arta a Sutrio: ecco come sarà gestito il traffico

Lavori sulla statale 52bis.

E’ stato avviato il cantiere per i lavori di allargamento e riqualificazione del tratto della statale 52 bis da Arta Terme a Sutrio che aumenterà la sicurezza della strada. La prima fase, come spiegato da Anas, è quella dei lavori di disboscamento dell’area a monte della sede stradale, prima di poter procedere con l’opera di ampliamento vero e proprio.

“In questa prima fase, probabilmente da fine settembre, sarà interdetto il passaggio dei soli mezzi pesanti con tempi e modalità che saranno stabilite – ha spiegato l’assessore regionale alle infrastrutture, Cristina Amirante -. Il traffico pesante sarà deviato sulla strada provinciale 111 gestita da Edr Udine. Successivamente sarà stabilito un programma per una gestione del cantiere che riduca il più possibile i disagi al traffico e ai territori della valle”.

“Dopo questa prima fase – ha proseguito l’assessore – faremo un necessario aggiornamento per capire quali saranno i periodi di chiusura totale del tratto della 52 bis, di interruzione del traffico solo per i mezzi in salita, cioè in direzione passo Monte Croce Carnico mantenendo per il traffico di auto solo la discesa, e il periodo in cui potranno transitare solo le auto in entrambi i sensi di marcia. Questo cronoprogramma sarà stilato solo dopo i lavori di disboscamento, probabilmente alla fine del mese di ottobre. Verso quella data – ha aggiunto l’assessore – il

tavolo operativo con l’Anas e con tutti i sindaci della vallata sarà riconvocato per stabilire modalità e tempi dei lavori che seguiranno nei mesi successivi”.

“Il cantiere sulla statale 52 bis – ha fatto inoltre saper Amirante – proseguirà nella contemporaneità dell’esecuzione dei lavori di ripristino in seguito alla frana del dicembre 2023, partiti invece a inizio estate, sull’area di passo Monte Croce Carnico, la cui riapertura viene confermata per la fine di quest’anno”.