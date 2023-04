Corso gratuito di pastorizia.

C’è tempo fino al 28 aprile per iscriversi al corso gratuito di pastorizia promosso dalla Comunità di montagna della Carnia per rispondere all’esigenza di formare i pastori ad una corretta gestione zootecnica del pascolo anche in considerazione delle problematiche derivanti dall’assodata presenza dei grandi carnivori sulle montagne.

Le lezioni formative, tenute da docenti esperti del settore, si svolgeranno nel corso del mese di maggio e sono rivolte sia agli operatori che ai loro collaboratori, sia a coloro che attualmente non sono dipendenti delle aziende montane, ma svolgeranno l’attività nel periodo di alpeggio.

Il corso prenderà il via il 2 e 9 maggio, dalle ore 15 alle 17, con gli approfondimenti di Davide Pasut, Dottore Forestale specializzato in alpicoltura, sulle buone pratiche per la gestione razionale del pascolo alpino. Sempre nella stessa fascia oraria, il 4 e l’11 maggio, Stefano Bovolenta, Professore del corso di laurea in Scienze e Tecnologie Animali dell’Università di Udine, relazionerà sulle buone pratiche e tecnologie innovative per la gestione delle bovine da latte al pascolo alpino. Infine, il 18 e 25 maggio, dalle ore 15 alle 17.30, Stefano Filacorda, Ricercatore in zootecnica speciale, illustrerà buone pratiche, metodi e strategie per la gestione zootecnica in alpeggio al fine di ridurre il rischio derivante dalla presenza dei grandi carnivori e favorire l’aumento della biodiversità.

Il corso si concluderà ufficialmente al termine del periodo di alpeggio con un’attività pratica (6 ore), che i partecipanti avranno avuto modo di apprendere al meglio nel corso della stagione. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare elena.valent@carnia.comunitafvg.it – cell. 349.3833785. L’iscrizione al corso, al termine del quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione, prevede la presenza a tutti gli incontri che si svolgeranno sia da remoto, che in presenza presso la sede della Comunità di montagna della Carnia.