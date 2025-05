La camminata del benessere al Lago di Cavazzo con “10mila passi di salute”

La passeggiata del benessere al Lago di Cavazzo.

Domenica 18 maggio si terrà la passeggiata guidata “10mila passi di salute” lungo il suggestivo Lago di Cavazzo, un’occasione imperdibile per unire benessere e scoperta del territorio. Il ritrovo è fissato alle 9 del mattino a Somplago di Cavazzo, nella zona Riva Nord sotto l’autostrada.

L’evento fa parte del progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO. 10mila passi di salute” (2019-2025), che promuove uno stile di vita attivo attraverso camminate guidate e attività fisica all’aria aperta. Il progetto, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e coordinato da Federsanità ANCI FVG con il supporto di Uniud e PromoTurismo FVG, coinvolge 132 Comuni e 118 percorsi in tutta la regione.

La passeggiata sarà accompagnata da istruttori laureati in Scienze motorie, coordinati dall’A.S.D. “Sport&Fun”, che guideranno anche esercizi facili per migliorare la salute e forniranno consigli per condurre gruppi di cammino, seguendo le linee guida del professor Stefano Lazzer dell’Università di Udine.

Il percorso si sviluppa lungo il lago, ai piedi del Monte Festa e del Monte San Simeone, ed è adatto a camminate, corsa e nordic walking. Quando la stagione lo permette, è possibile abbinare la passeggiata agli sport acquatici sul lago, come nuoto, canoa e windsurf. L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria, da effettuare entro venerdì 16 maggio via email a assistenza@comune.tolmezzo.ud.it.