Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 16 maggio

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Per il meteo, quella di venerdì 16 maggio sarà una giornata dal cielo inizialmente sereno in tutto il Friuli Venezia Giulia, con condizioni di bel tempo prevalente nelle prime ore del mattino. Col passare delle ore, però, si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità, soprattutto sulle zone montane. Nel pomeriggio, le nubi si estenderanno anche alla fascia prealpina e alla pianura, dove non si escludono deboli piogge o isolati rovesci, seppur di breve durata.

Sulla costa, in particolare nell’area di Trieste, soffierà la Bora, moderata per buona parte della giornata, ma con raffiche localmente sostenute soprattutto tra la notte e il primo pomeriggio. In montagna, il vento sarà sostenuto da nord-est, anche in quota.

Le temperature minime si manterranno comprese tra i 7 e i 10 gradi in pianura e tra i 13 e i 16 gradi lungo la costa. Le massime, invece, saliranno fino a toccare i 20-23 °C in pianura e i 18-21 °C lungo il litorale. In quota, si prevedono circa 5 °C a 1000 metri e attorno allo zero a 2000 metri.