Malore vicino ai laghetti Zoufplan, soccorso un 40enne

L’uomo è stato colpito da un probabile colpo di calore.

Poco prima delle 14 è arrivata una richiesta al Nue112 per un malore occorso ad un quarantenne di Sacile nei pressi dei laghetti Zoufplan.

L’uomo era molto affaticato e non riusciva a proseguire spaventato per un probabile colpo di calore. Raggiunto dalle squadre di terra, stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Guardia di Finanza, disponibili con sei uomini in tutto, è stato caricato a bordo dell’elicottero della Protezione Civile e consegnato all’ambulanza a Tolmezzo.