L’uomo grave in ospedale dopo la caduta in casa a Forni Avoltri.

Una giornata con atmosfera di festa si tinge d’angoscia. Accade a Forni Avoltri, dove si è registrato un incidente domestico nel primo pomeriggio di oggi.

Per cause da accertare, un uomo di 76 anni è caduto in casa mentre stava addobbando l’abitazione per le imminenti festività natalizio, battendo la testa. Gli altri familiari hanno dato l’allarme e la centrale Sores ha inviato sul posto l’ambulanza e l’elicottero.

È stato proprio quest’ultimo mezzo a trasportare l’anziano in ospedale a Udine. Le sue condizioni sarebbero gravi.

