Il programma della Festa dei Frutti di Bosco a Forni Avoltri.

Fragoline, mirtilli, lamponi: sono belli, buoni e fanno anche bene; sono loro, i frutti di bosco, i protagonisti del fine settimana nella tradizionale festa che ormai da 31 anni si tiene a Forni Avoltri.

Nata per promuovere le peculiarità del territorio, la Festa dei Frutti di Bosco è diventata uno degli appuntamenti clou dell’estate in Carnia, con tanti appassionati e buongustai che ne approfittano per assaggiarli nelle diverse ricette della tradizione.

L’appuntamento con la manifestazione organizzata dalla Pro Forni Avoltri è per sabato 29 e domenica 30 luglio: domani si inizia già alle 9 con una escursione nel bosco alla scoperta, appunto, dei suoi frutti per continuare poi alle 10 con l’apertura degli stand e il mercatino degli artigiani mentre alla sera, alle 20, si esibirà il coro Ana di Paularo.

La giornata di domenica, invece, propone oltre al mercatino e agli stand, animazioni, musica itinerante e una mostra micologica. Non mancheranno poi gli spazi per i più piccoli con iniziative dedicate anche ai giochi di una volta.

Per quanto riguarda il “ristoro”, i menù promettono frico, cjarsons, lasagne con salsiccia e radic di mont, cervo e polenta, funghi e formaggi di malga, vini abbinati e dolci ai frutti di bosco.