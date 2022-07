L’arte del legno di Corrado Clerici, lo scultore di Forni di Sopra

Le sculture di Corrado Clerici.

L’ultima creazione di Corrado Clerici, scultore di Forni di Sopra, che non ha richiesto più di tre settimane di lavoro grazie alla maestria acquisita nei lunghi quarant’anni in cui ha avuto un’attività tutta sua, è una riproduzione sacra della Madonna, alta un metro e cinquanta, scolpita su tronco.

Dopo le scuole tecniche di formazione, Corrado inizia a fare disegni, a scolpire mobili, a creare sculture presso una falegnameria, assieme al suo socio. Ha girato il mondo in lungo e in largo, dove le sue opere, per lo più sculture di neve realizzate nell’America del Nord, hanno fatto sì che ricevesse numerosi riconoscimenti. La sua fama in Europa non è di certo stata da meno, dove il materiale usato per la maggiore è il legno.

“Dopo una vita trascorsa a girare il mondo grazie al mio lavoro, adesso mi godo la pensione, ma la passione per le sculture è talmente forte, da continuare a produrre con orgoglio ciò che mi viene commissionato”, commenta Clerici, soprannominato dagli amici “Pof”.Corrado vive a Forni di Sopra, è un’ amante dello sport, ha 71 anni, è sposato, ha due figlie, ed è un nonno innamorato dei suoi nipoti oramai grandi.

L’indiscussa bravura dello scultore ha fatto sì che, assieme ad altri sette colleghi del Friuli Venezia Giulia, per allestire il presepio che il prossimo Natale verrà esposto proprio in Vaticano. Ogni scultore produrrà due opere a testa, che poi, un mese prima dell’inizio delle festività natalizie, si accingerà a portare nel punto in cui verrà allestito il presepio, per poi unirsi agli altri con l’intento di dare vita ad un’unica creazione caratterizzata dai diversi stili degli artisti. Un’emozione unica, merito di un’artista che, con umiltà e dedizione, è diventato un punto di orgoglio per la nostra regione diventato negli anni una vera e propria istituzione.