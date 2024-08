Bloccate in un punto impervio col temporale in arrivo: soccorse tre scout

Soccorse tre ragazze scout in zona Passo Mauria.

Tre ragazze scout in difficoltà sono state recuperate ieri pomeriggio dai tecnici del Soccorso Alpino, allertati dalla Sores: le giovani, del campo scout Agesci Treviso di stanza a Lorenzago di Cadore, erano partite alle 10 del mattino da Passo Mauria e dovevano raggiungere per la notte Casera Lavazeit sopra il Varmost, dove avrebbero dovuto pernottare.

Salendo però in prossimità del bivio vicino al Rio, hanno erroneamente preso il ramo del sentiero in discesa e non quello in salita, finendo in un punto impervio, molto isolato e con il temporale imminente (tuonava e cominciavano le prime gocce). Per fortuna sono riuscite a telefonare – la zona ha scarsissimo segnale. Tra l’altro hanno riferito che tra le 16 e le 17 avevano ripetutamente tentato di raggiungere i loro capi scout telefonicamente per segnalare le difficoltà, ma senza riuscirvi. E così hanno optato per il 112.

I soccorritori si sono fulmineamente portati sul target in venti minuti di salita a piedi, con le coordinate fornite dalla Sores e inviate nuovamente dalle ragazze, a cui è stato raccomandato di rimanere ferme in quel punto. Le giovani sono state assicurate con la corda e accompagnate a valle in sicurezza, prendendo dieci minuti di temporale assieme ai soccorritori. Sono state poi affidate ai carabinieri che avrebbero contattato i genitori.