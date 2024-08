Case vuote in Friuli: quasi una su quattro non è abitata

In Friuli Venezia Giulia quasi una casa su 4 è disabitata.

In Friuli Venezia Giulia, quasi una casa su quattro è disabitata: a dirlo, è l’ultimo rapporto Istat Today Abitazioni, su dati del 2021. Quello della nostra regione è uno dei numeri più alti del Nord Est, secondo solo alla Provincia di Trento.

Secondo il report, in Fvg ci sono 730.472 abitazioni, pari al 2,1% del totale in Italia; di queste, 557.109 contano almeno un residente mentre ben 173.363 non sono occupate: significa che il 23,7% delle case non è abitato (quelle del Fvg rappresentano l’1,8% delle case disabitate in Italia).

La provincia di Udine è quella in cui il fenomeno è maggiormente accentuato: è in questo territorio che si trova la maggior parte delle case non abitate, sia a livello di numeri assoluti sia a livello di percentuale. Su 335.223 abitazioni, infatti, 95.043 non sono abitate (pari al 28,3%). La percentuale scende a Gorizia (22,49% di case disabitate) e Pordenone (20,19% di case disabitate), fino a toccare la cifra più bassa a Trieste (dove solo il 17,7% delle abitazioni non è occupata).

Considerando poi l’epoca di costruzione degli edifici, emerge che le abitazioni occupate, nella nostra regione, sono soprattutto quelle che risalgono ai periodi 1961-1980 (gli anni del boom economico) e 1981-2000 (rispettivamente 195.085, il 35%, e 107.944, il 19,4%, delle abitazioni occupate); molte anche le case occupate precedenti al 1919 (63.737, l’11,4%).

Anche tra quelle disabitate, l’epoca di costruzione più rappresentata è quella che va dal 1961 al 1980, segno evidentemente che nel periodo ci fu una grossa impennata nella realizzazione dei nuovi edifici. È interessante segnalare che la maggiore disponibilità di abitazioni non occupate di più recente edificazione, ovvero costruite dal 2016 in poi, si riscontra nel Trentino Alto Adige (1,9%), in Veneto (1,7%), in Friuli (1,4%) e in Lombardia (1,4).