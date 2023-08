Dopo le code della mattina, nel pomeriggio la circolazione è proseguita regolare sulle autostrade del Friuli, in particolare sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Era una giornata da “bollino rosso”, come ogni weekend estivo. Caratterizzata dal controesodo e dal ritorno a casa di molti turisti. In effetti, la mattina si è aperta all’insegna del traffico, con una coda segnalata fino alle 12 al casello di Latisana.

Code e rallentamenti ci sono stati anche lungo tra San Giorgio di Nogaro e il nodo di Palmanova per chi era diretto in A23, direzione Udine-Tarvisio. Ma le vere colonne di auto si sono registrate in ingresso alla barriera Lisert-Trieste, con molti vacanzieri al rientro dal mare della Croazia. Dal pomeriggio risultano tutti risolti i disagi.