La scalinata di Forni si trasforma in un enorme campo di fiori all’uncinetto

È iniziata la Festa delle Erbe a Forni.

Uno splendido tappeto di fiori. Si è svegliato così il centro di Forni di Sopra il 10 giugno, con un enorme tappeto verde che va a coprire la scalinata del centro storico. Su di questo innumerevoli fiori creati ai ferri dalle “uncinettine”. Uno sforzo non da poco quello che c’è dietro la realizzazione del campo di fiori all’uncinetto fatto per l’occasione della Festa delle Erbe di Primavera. L’evento animerà Forni di Sopra per due domeniche consecutive, quella di oggi 12 giugno, e quella successiva, il 19 giugno.

La festa è dedicata al tema delle erbe spontanee di montagna. Durante questa occasione sarà possibile scoprire i segreti delle erbe, gustare i piatti locali in cui le erbe sono le protagoniste e deliziarsi in passeggiate botaniche. Ma dedicarsi anche a laboratori, workshop creativi e altre attività che coinvolgono anche i più piccoli.

La tradizione narra che fin dal ‘500, la Serenissima Repubblica di Venezia venisse proprio qui, tra i prati di Forni di Sopra ad approvvigionarsi di erbe spontanee a fini farmaceutici e gastronomici. La Festa delle Erbe di Primavera nasce per celebrare queste antiche usanze tramandate nel tempo.

