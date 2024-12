A Forni di Sopra la Gara Regionale di Sci di Fondo con il trofeo Stephanie Serra

Lo sci di fondo protagonista a Forni di Sopra.

A Forni di Sopra sabato 28 dicembre 2024 arriva la gara Regionale di Sci di Fondo aperta a tutte le categorie. La competizione è organizzata dall’Asd Società Sportiva Fornese, fa parte del Calendario Regionale F.I.S.I. del Friuli-Venezia Giulia ed è valevole per l’assegnazione del Gran Premio F.I.S.I. F.V.G.

Alle gare in programma possono partecipare atleti/e in regola con il tesseramento F.I.S.I. per la stagione invernale in corso ed in possesso dell’idoneità all’attività sportiva agonistica prescritta dalla vigente normativa nazionale sportiva e sanitaria.

La gara si svolgerà sulla pista di fondo “Tagliamento” a Forni di Sopra con la partenza che è prevista alle ore 9:30. Le iscrizioni vanno effettuate, dalla Società di appartenenza, esclusivamente attraverso il portale F.I.S.I. entro le ore 14.00 di venerdì 27 dicembre 2024.

Il sorteggio dell’ordine di partenza sarà effettuato alle ore 17.00 di venerdì 27 dicembre 2024. Alle operazioni di sorteggio potrà partecipare un solo rappresentante per ogni società (caposquadra). I comunicati ufficiali, pubblicati dalla Direzione Gara e dalla Giuria, nonché le liste di partenza e le classifiche finali, saranno affissi in prossimità della zona di partenza sul campo di gara.

La distribuzione dei pettorali sarà effettuata presso il centro fondo a partire dalle ore 8:00 di sabato 28 dicembre 2024. I responsabili delle Società, al momento del ritiro dei pettorali, verseranno una cauzione di 50 € che verrà restituita alla riconsegna dei pettorali.

Le premiazioni avranno luogo sul campo di gara: il Trofeo, dedicato a Stephanie Serra, sarà assegnato alle 3 Società che otterranno i 3 migliori punteggi sulla base della tabella T3/300.

Le categorie dovranno percorrere i seguenti format e distanze: