La CDA Talmassons sfida Conegliano, appena laureatasi campione del mondo per club.

Le Pink Panthers della CDA Talmassons FVG si preparano a chiudere il proprio 2024 nella cornice più suggestiva di tutte. La formazione friulana, nella giornata di Giovedì 26 Dicembre, sarà infatti ospite della Prosecco Doc Imoco Conegliano, appena laureatasi campione del mondo per club. L’atmosfera sarà tra le più suggestive, con il Palaverde prossimo al sold out in vista del “derby” del Triveneto. Per la società friulana questa sfida potrà rappresentare anche un’occasione di riscatto dopo la battuta d’arresto contro Roma: l’impegno è il più complicato di tutti sulla carta, ma una buona prestazione in casa delle campionesse del mondo potrebbe risvegliare nuove certezze in casa CDA.

Le ragazze di coach Leonardo Barbieri sono dunque pronte alla super sfida contro Conegliano. Al Palaverde sono previsti oltre 200 tifosi friulani che non vorranno far mancare il proprio sostegno alle loro beniamine. La partita sarà visibile in diretta streaming su Volleyball World TV, con fischio d’inizio previsto per le ore 17.00.

Coach Barbieri: “Andremo al Palaverde con la testa libera”.

Per coach Leonardo Barbieri, sarà importante affrontare questa gara con la mente libera, come dichiarato ai microfoni della società: “Nel preparare una partita come quella di Conegliano non credo ci sia nulla di così difficile perché gli stimoli arrivano da sé. Andremo al Palaverde con la testa libera e sappiamo che il livello di pallavolo sarà altissimo. Dobbiamo prima fare un bilancio globale di dove siamo e attualmente siamo dove volevamo essere, a lottare in piena zona salvezza. Il secondo bilancio da fare è che abbiamo delle persone intelligenti, perché davanti alle sconfitte qui nessuno perde tempo a trovare giustificazioni e credo sia una qualità innata. Dobbiamo riuscire a creare quella mentalità di una squadra che si deve salvare a tutti i costi, che deve lottare fino all’ultimo punto e questa è una responsabilità mia e dello staff, su cui continueremo a lavorarci sopra”.

Il capitano Martina Ferrara suona la carica.

Anche il capitano della squadra, Martina Ferrara, ha suonato la carica in vista del prestigioso impegno di giovedì: “Giovedì incontriamo una squadra fortissima e sarà una bellissima sfida. Giocare contro atlete come Monica De Gennaro che per me è un idolo e un modello a cui aspirare, sarà molto divertente e stimolante per tutte noi. Siamo un grande gruppo e nonostante alcuni risultati negativi non ci siamo mai disuniti. Questo è veramente tanto importante. Dalle sconfitte proviamo a capire cosa non è andato per migliorare prima in allenamento e poi in partita. Ci sarà da lavorare ma noi siamo pronte a dare il massimo”.

Il calendario della 15° giornata di campionato di Serie A1:

Prosecco Doc Imoco Conegliano – CDA Talmassons FVG

Volley Bergamo – Eurotek Uyba Busto Arsizio

Wash4Green Pinerolo – Igor Gorgonzola Novara

Reale Mutua Fenera Chieri – Honda Olivero Cuneo

Megabox Ond. Vallefoglia – Bartoccini MC Restauri Perugia

SMI Roma Volley – Numia Vero Volley Milano

Savino del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze