Il rifacimento del municipio di Forni di Sopra.

Un maxi intervento per ricostruire il municipio a Forni di Sopra. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia approva un emendamento con cui finanzia la demolizione e ricostruzione dell’edificio con un importo di 5 milioni e 300.000 euro.

Le spese sono state suddivise in 2 milioni durante il 2022 e i restanti 3 milioni e 300.000 durante l’anno seguente. Il sindaco Marco Lenna esprime la sua gratitudine al presidente regionale Massimiliano Fedriga, all’Assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, al vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, all’Assessore alle finanze Barbara Zilli e a tutto il gruppo della Lega Nord e ai consiglieri dell’Alto Friuli. “La tempestività con cui la regione ha dato risposta ad una gravosa esigenza del paese consentirà di avanzare con il progetto in tempi record che permetterà di avviare i lavori nel più breve tempo possibile – sottolinea Lenna -. L’abbattimento della struttura municipale è stato necessario successivamente ad alcuni controlli che hanno evinto diversi problemi di sismicità per l’edificio e che hanno reso l’immobile non idoneo“.

Attualmente, gli uffici comunali sono stati collocati nella vecchia sede municipale nella Piazza del Municipio e alcuni dipendenti sono al momento decentrati a Forni di Sotto. L’avvio dei lavori consentirà di implementare la struttura dal punto di vista energetico e di ottimizzare gli spazi creando un municipio più funzionale e idoneo a un Comune turistico come Forni di Sopra. L’istituzione del nuovo municipio permetterà anche il ricollocamento di alcuni servizi essenziali come la banca e la farmacia che al momento erano state costrette a trovare un posto temporaneo a causa dell’inagibilità della struttura.

(Visited 171 times, 171 visits today)