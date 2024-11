Edoardo De Angelis a Lauco per un concerto dedicato alle donne

Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Lauco in collaborazione con Voce Donna ETS e l’Associazione Culturale CulturArti per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Edoardo De Angelis presenta il concerto multimediale Anna ha visto la luna (da Lella a Non ammazzate Anna), che raccoglie storie d’amore e di vita dedicate a tutte le donne “alle quali non saremo mai sufficientemente riconoscenti”. L’evento si terrà il 24 novembre presso la Casa del Popolo, in via Capoluogo a Lauco con ingresso libero (fino ad esaurimento posti).

Il nostro territorio è divenuto terreno fertile per i concerti del cantautore romano. In questi ultimi anni, la frequentazione professionale del cantautore romano nella nostra Regione si è fatta sempre più intensa, grazie anche alle collaborazioni successive con diverse Associazioni, e oggi con l’A.C.CulturArti, per la quale cura il Festival Frattempi e tutte le iniziative teatrali di Anche le statue parlano.

Il programma.

Il rinnovato programma del recital prevede, oltre alle canzoni dell’autore, contributi audio e video sul tema del contrasto alla violenza di genere, utili a rafforzare sensibilizzazione e impegno comuni.



Un impegno personale a protezione dell’universo femminile, affinché si tenga sempre accesa l’attenzione per ogni fascia di età, sul drammatico disagio sociale di ogni tipo di violenza contro le donne.