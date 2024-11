Nella recente seduta il Consiglio Comunale di Ragogna ha votato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria della Brigata Alpini Julia proposta dal gruppo ANA di Muris che ha sottolineato attraverso un dettagliato approfondimento storico redatto dal professor Pascoli il legame profondo e duraturo tra la Brigata e la comunità.

Il gruppo Voce Comune Ragogna ha espresso il voto favorevole accompagnandolo però con alcune riflessioni importanti e ricordando che questo riconoscimento debba essere un’occasione non solo per celebrare un legame storico, ma anche per promuovere una visione più ampia e lungimirante della cultura nel nostro territorio.

“Abbiamo voluto evidenziare come sia fondamentale che le future iniziative culturali non si limitino alla commemorazione delle tragedie belliche, ma che si concentrino su un percorso di riflessione che miri a raccontare anche un futuro oltre alle guerre” ha dichiarato Nicola Sivilotti, capogruppo in opposizione relazionando sul tema. “La cittadinanza alla Julia sia l’occasione per sviluppare una nuova cultura per coinvolgere le nuove generazioni verso il dialogo, la solidarietà e la convivenza pacifica. Riteniamo che il conferimento della cittadinanza onoraria sia un atto simbolico importante e auspichiamo che da questo gesto possa nascere un impegno più profondo e continuo per la promozione della cultura nel nostro Comune.”

“Su questo ordine del giorno – conclude Nicola Sivilotti nel suo intervento durante il Consiglio Comunale – ci saremmo aspettati un commento e una proposta da parte dell’Assessore alla Cultura, ci auguriamo che in futuro si possano aprire dibattiti più ampi su questi temi.”