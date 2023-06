Giulio realizza il suo sogno: aprire un’azienda agricola in Carnia

Giulio Cortesia ha aperto la sua azienda agricola a Ovaro.

Giulio Cortesia ha realizzato il suo sogno: aprire un’azienda agricola in Carnia. Ieri la cerimonia di inaugurazione in località Naval a Ovaro dove il giovane 27enne ha preso in affitto un ex agritusimo.

Nato in Bulgaria e adottato quando aveva tre anni, la passione per gli animali di Giulio è nata sin da giovanissimo insieme anche al sogno di gestire un alpeggio e produrre il suo formaggio artigianale. Durante gli otto anni trascorsi nell’alpeggio Casera Vecchia a Sappada, Giulio ha sviluppato una profonda conoscenza e competenza nel settore.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte i genitori di Giulio, il sindaco Lino Not e Aulo Gressani gestore della Casera Vecchia oltre ad altri giovani imprenditori che, come lui hanno scelto di realizzare il proprio sogno in Carnia.