Yoga Day a Udine.

Lo “Yoga Day Udine” torna in città il 21 giugno, con alcune novità in questa edizione 2023 della giornata internazionale dello yoga, celebrata dal 2014 in ben 193 nazioni in occasione del Solstizio d’Estate. Il 21 giugno, infatti, può essere considerato il giorno della nascita dello Yoga: il giorno in cui Shiva, dio ma anche primo Yogi (Maestro), primo Guru, iniziò a trasmettere la disciplina dello Yoga ai suoi discepoli. Non è quindi un caso se la sequenza di asana più famosa dello Yoga è ‘Saluto al sole’, in sanscrito Surya Namaskar.

Il calendario prevede 13 appuntamenti (in crescita rispetto al 2022) attraverso i quali provare diverse forme di yoga. Tutte le lezioni saranno a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria e a numero chiuso, iscrivendosi al singolo evento attraverso la piattaforma eventbrite.it (Yoga Day Udine 2023). Per maggiori informazioni: yogadayudine@gmail.com. In caso di avverse condizioni meteo, sarà realizzata un’unica grande lezione online, in orario serale.

Il programma dello Yoga Day a Udine.

Si comincerà il 21 giugno al mattino con quattro eventi: dalle 6, al parco Moretti (ritrovo al parcheggio lato via Mentana), Simone Tomadini proporrà un appuntamento dedicato ai canti vedici (pranayama e mantra): nella tradizione indiana, come in diverse altre antiche culture, il suono ha infatti da sempre rivestito un ruolo di primaria importanza.

Alle 7 nel parco di palazzo Antonini (ritrovo in via Petracco 8, alle 6.40), sede dell’Università degli studi di Udine, ci sarà una lezione di Kundalini come insegnato da Yogi Bhajan® con Rajbir Kaur, dell’associazione Flor de Vida. Alla stessa ora, ma al parco Moretti, Alessia Serli terrà invece una lezione di Vinyasa yoga (ritrovo all’esterno del bar del parco). Alle 7.30, invece, in piazza Venerio (ritrovo alla sinistra della chiesa) Sonyea Park proporrà una lezione di Ashtanga Yoga.

Dalle 9, si torna al parco Moretti (ritrovo all’esterno del bar del parco) che ospiterà Marina Comuzzi con lo yoga in gravidanza (mattino). A partire dalle 17 si entra nel vivo della manifestazione con un susseguirsi di appuntamenti. Proprio alle cinque del pomeriggio, ci sarà “Il mandala delle emozioni Satyananda (yoga bimbi)” nella splendida cornice del parco Baden Powell (ritrovo all’ingresso di via Duchi d’Aosta) con Francesca Delle Case e Giuditta Kravina del Centro Satyananda Yoga Udine.

Al parco Moretti (ritrovo sotto l’albero Fuxia), invece, ci sarà Federica Ceppellotti con YogaOOm – “esperienze per cuori luminosi” che alle 16.45 proporrà una lezione di yoga e arte per i piccoli dai 4 ai 6 anni; mentre alle 18 per i più grandicelli, dai 7 ai 12 anni. Dalle 17.30, al giardino Loris Fortuna (ritrovo: all’esterno del parcheggio di piazza I Maggio, lato casse automatiche) Marina Comuzzi proporrà un secondo appuntamento di Yoga in gravidanza (pomeriggio).

La giornata proseguirà alle 19, sempre al giardino Loris Fortuna (ritrovo all’entrata del parco, da lato di piazza I Maggio) con Alessia Serli e lo Yin yoga. Sempre alle 19, Barbara De Benedetto sarà in piazza XX settembre (ritrovo all’ingresso del palazzo in stile veneziano) con una lezione di Anusara yoga. Alle 19.30, in piazza Venerio (ritrovo alla sinistra della chiesa), con Alizia Murador sarà a disposizione una pratica di Iyengar® yoga. Alle 22, al giardino Loris Fortuna (ritrovo all’entrata del parco da lato piazza I Maggio), è invece in programma l’evento conclusivo: un “Kirtan e Bhajan” con Simone Tomadini, Alizia Murador e Raddi Mauro Domenico, appuntamento dedicato ai canti di mantra e Bhajan, in gruppo.

L’evento è gratuito ed è aperto a tutti i curiosi, principianti (anche assoluti, purché in buona salute) che abbiano voglia di sperimentare la pratica dello yoga o provare il beneficio offerto dal canto dei mantra, ma anche agli esperti che vogliono passare una giornata all’insegna della pratica in una piazza o un giardino pubblico del centro di Udine. Per l’attività è richiesta una buona condizione fisica e di salute, un abbigliamento comodo e l’uso di un tappetino, ed eventuali supporti, personali. Ogni lezione durerà indicativamente un’ora.

Già il 19 giugno, invece, alla sala Gusmani dell’Ateneo (via Petracco, 8, piano terra), è in programma, alle 18, la conferenza “Yoga e Scienza: un incontro possibile”, relatori saranno relatori Gabriella Giubilaro, insegnante formatrice di iyengar yoga, con esperienza pluridecennale, e Luca Chittaro, professore ordinario e direttore dello Human-Computer Interaction Lab (HCI Lab) all’Università di Udine, il quale parlerà degli effetti avversi della comunicazione e interazione digitale sulle persone e di come yoga e mindfulness li possono contrastare. Inoltre, il docente illustrerà le recenti scoperte delle neuroscienze conseguite studiando il cervello di chi pratica yoga o mindfulness (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria).

Lo Yoga Day a Udine è proposto dal 2018 dall’associazione Flor De Vida, con la presidente Alizia Murador, che da alcune edizioni ha voluto coinvolgere anche il Centro Satyananda Yoga Udine e alcuni operatori: Alessia Serli, Barbara De Benedetto, Federica Ceppellotti, Marina Comuzzi, Raddi Mauro Domenico, Simone Tomadini e Sonyea Park. Gode del patrocinio del Comune di Udine, dell’Università degli Studi di Udine e dello Csen – Centro Sportivo Educativo Nazionale Fvg, sponsor NaturaSì, Assifriuli Group Sas ed Etika – consulting associated team