Bruno Barbieri svela il backstage di 4 Hotel in Carnia

Il backstage di Bruno Barbieri 4 Hotel in Carnia.

Dopo la puntata di 4 Hotel in Carnia, Bruno Barbieri ha svelato anche il backstage delle registrazioni con divertenti scene che raccontano il territorio.

Il noto chef e conduttore ha offerto al pubblico uno sguardo esclusivo sugli affascinanti luoghi visitati e le esperienze vissute durante le riprese. Tra le scene più divertenti e interessanti, spiccano la visita a una miniera di carbone e una visita alla scoperta degli orologi di Pesariis.

La puntata di “4 Hotel” in Carnia è stata un’occasione per Barbieri e il suo team di esplorare il territorio di questa suggestiva regione italiana e per mostrare al pubblico le sue bellezze nascoste. Durante le riprese, il celebre chef ha avuto l’opportunità di immergersi nella storia e nelle tradizioni locali, aprendo una finestra sul patrimonio culturale di Carnia.

