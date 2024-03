I bambini a lezione dalla Polizia per imparare la sicurezza e il soccorso sulle piste da sci

Lezioni di sicurezza sulle piste da sci.

Nei giorni scorsi, a Ravascletto, i bambini della Scuola Primaria “Don Massimo Felice” di Ovaro, hanno potuto seguire presso la stazione sciistica dello Zoncolan, una lezione di sicurezza e soccorso sulle piste da sci, tenuta da personale qualificato della Polizia di Stato del Commissariato di Tolmezzo, a cui si sono uniti i poliziotti già operanti nel comprensorio, che durante la stagione invernale si occupano, appunto, di soccorso e sicurezza sulle piste da sci.

La lezione, seguita con estrema attenzione da circa una sessantina di bambini di tutte le classi della scuola, ha toccato un po’ tutta la casistica di eventi che possono accadere quando si frequentano le piste da sci e, più in generale, le vie innevate, a partire dall’attrezzatura idonea di cui essere equipaggiati, dalle modalità di fruizione di piste e sentieri, le manovre di salvataggio e recupero delle persone infortunate, per giungere, da ultimo, alla conoscenza delle indicazioni (segnali ed altre forme di comunicazione) presenti su impianti e percorsi innevati.

Molte sono state le domande rivolte ai poliziotti, a dimostrazione di un fervente interesse per la materia da parte dei ragazzi che hanno saputo farsi apprezzare anche per la compostezza e l’educazione per le quali si ritiene di dover esprimere un plauso anche al corpo docente.