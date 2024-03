La Mostra Ornitologica di Blessano compie 45 anni: le novità del programma

Domenica 17 marzo la Mostra Ornitologica di Blessano.

È arrivata alla sua 45esima edizione la Mostra Ornitologica di Blessano: domenica 17 marzo, fin dalle 6.00 del mattino, si terrà nella frazione di Basiliano la tradizionale fiera. Sono tante le novità per questo compleanno speciale: uno spazio espositivo ampliato, nuovi chioschi e nuove interessanti attrazioni accoglieranno i visitatori e le visitatrici. Dalle 5 del mattino saranno aperte le iscrizioni e, a seguire, dalle 7 ci sarà la prima visita della giuria e alle 9.30 la seconda, coordinate dal presidente Valter Moretti. Alle 11.30 si svolgeranno le premiazioni.

Le persone potranno dunque ammirare gli uccelli che allieteranno gli spazi della mostra con il loro canto, ma anche canarini, pappagalli, esemplari esotici e molte altre specie. Come sempre, è prevista una grande varietà di animali da cortile, tra cui i pony su cui i più piccoli e le più piccole potranno salire, e poi la mostra cinofila e la dimostrazione di agility dog.

Dalle 9.30, sul campo sportivo, sarà aperta la 25esima edizione della mostra cinofila: è aperta a tutte le razze, a cani di utilità, difesa, pastori e cani da compagnia. Le iscrizioni si aprono alle 9.30 e il dog show si svolgerà alle 10.30. Come sempre ci sarà, lungo le vie del paese, un’ampia varietà di bancarelle, dall’orto giardino a merci varie, esposizione di prodotti artigianali e gli stand dei produttori agricoli locali “a Km 0” . Per i bambini e le bambine sarà possibile anche seguire il percorso didattico, in avvicinamento alla scoperta del territorio: l’appuntamento è alle 10 presso il mercato a km 0.

E per ristorare il pubblico tra un’attrazione e l’altra, gli stand enogastronomici della Pro Loco Blessano, distribuiti su tutta l’area della fiera, allieteranno con specialità tipiche e regionali. Non mancherà la musica, segno distintivo di tutte le iniziative di Blessano: alle 12 Psychosteria e, dalle 17, Radio Zastava in concerto e dj set di Michele Poletto.