Fiesta tas Corts, a Ravascletto un viaggio nei sapori di una volta

La Fiesta tas Corts – Savôrs di una volta di Ravascletto.

Domenica 20 agosto 2023 ritorna l’appuntamento con la Fiesta tas Corts – Savôrs di una volta di Ravascletto. Giunta alla sua 41^ edizione, vedrà protagonista la frazione di Salars, dove i cortili interni e le case del borgo verranno aperti per ospitare le diverse esperienze gastronomiche.

Una manifestazione che si fonda sul senso di comunità e di accoglienza, con l’intero paese che si adopera per realizzare i deliziosi piatti della tradizione, custodendo e tramandando le ricette, ma anche il piacere dello stare assieme.

I sapori del Friuli.

Un assaggio autentico del territorio, che passa dalla tavola con i sapori autentici di mesta e busa, las agnes, cjarsons, polenta e frico o polenta e çuç (formaggio in carnico), cartufules, radic e cjapût (patate, radicchio e verze condite con aceto e pancetta) e altre preparazioni fino ad arrivare agli immancabili dôlz (i dolci) e al contempo permette al visitatore di vivere il paese in una dimensione di incontro e condivisione.

A corredo della festa dedicata alla gastronomia ci sarà il mercatino di prodotti locali e artigianato e musica folk nelle piazzette e lungo le vie del borgo, I festeggiamenti avranno inizio alle 11 e 30 per proseguire fino a sera. Per rendere più piacevole la visita al borgo è previsto un servizio transfer gratuito dai parcheggi in zona partenza funivia.