Sul posto i soccorsi.

Seri traumi e fratture per un uomo di Milano di 54 anni che è caduto nel fiume Piave dopo un volo di due metri a causa del cedimento di un asse del ponticello che lo supera in località Rifugio Piani del Cristo nel territorio di Sappada, dove si sviluppa un sentiero naturalistico.

L’uomo ha riportato la frattura esposta alla caviglia e frattura del femore. L’amico ha chiamato il.Nue112, i soccorritori sono arrivati sul posto assieme all’ambulanza proveniente da Rigolato. Sul posto c’era una infermiera che con i primi soccorritori ha aiutato a bloccare gli arti feriti.

Considerata la serietà dei traumi è stata chiamata l’eliambulanza che ha sbarcato il team al completo sul posto con il verricello. I soccorritori hanno aiutato a imbarellarlo e a posizionarlo dentro il sacco verricellabile per condurlo in volo in ospedale. I soccorritori si sono fermati sul posto per mettere in sicurezza il ponte.