Sauris di Sopra accende le luci di Natale, si rinnova la magia

Torna la magia del Natale nel borgo di Sauris di Sopra.

Torna “In der Zahre seint de Bainachn – A Sauris è Natale” ed è subito magia. Sabato 7 e domenica 8 dicembre nello splendido borgo di Sauris di Sopra, si accenderanno le luci dell’albero di Natale sulla Pista Plotze, accompagnate dai tradizionali Canti della Stella, mentre lungo le vie e nelle corti del Borgo si snoderà il tradizionale mercatino.

Sauris si prepara quindi a regalare emozioni con tantissimi appuntamenti, dalle escursioni con le lanterne, alla caccia al tesoro natalizia, ma soprattutto per piccini e adulti ci saranno gli elfi di Babbo Natale che aiuteranno a scrivere le letterine da inviare con i propri desideri.

Il Natale è la festa dei più piccoli si sa e Sauris ha sempre un occhio di riguardo per i più piccini, soprattutto quando si pensa al calendario di iniziative natalizie. Ci saranno laboratori per creare decorazioni personalizzate con le proprie mani che poi si potranno portare a casa; il Maneggio Khlope animerà con i suoi cavalli la Pista Plotze, mentre in Piazzetta artisti e scultori del legno capitanati dal maestro saurano Hemann Plozzer, realizzeranno in diretta le statue che abbelliranno il presepe del Borgo.

L’ambientazione suggestiva, il Borgo di Sauris Zahre vestito a festa renderanno il Mercatino di Natale, un’esperienza unica da vivere e condividere.