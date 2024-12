Tamponamento sulla regionale a San Daniele, tre le auto coinvolte.

Incidente con tamponamento nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 dicembre, sulla strada regionale 463 a San Daniele del Friuli. Nel tamponamento, le due auto coinvolte sono andate a sbattere contro una terza vettura in sosta al lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Daniele, che hanno messo in sicurezza la strada e le vetture coinvolte nel tamponamento. I sanitari hanno soccorso una delle conducenti, ma fortunatamente non è stato necessario il ricovero in ospedale. Presente, per i rilievi, anche una pattuglia dei carabinieri.