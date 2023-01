Sauris torna alle urne, il sindaco Petris si dimette per problemi di salute

Il sindaco di Sauris Ermes Petris si dimette.

A Sauris si tornerà alle urne: in questi giorni infatti il sindaco Ermes Petris ha deciso dimettersi per problemi di salute.

Una scelta, quella del primo cittadino, fatta anche per dare la possibilità ai propri cittadini di scegliere il suo successore e andare a votare insieme alle elezioni regionali del 2 e 3 aprile, evitando così l’arrivo di un commissario che avrebbe dovuto traghettare il piccolo borgo fino al 2024.

Anche se i tempi sono abbastanza stretti, il piccolo comune friulano, che conta circa 400 abitanti, potrà scegliere il nuovo sindaco che succederà a Petris in carica da 7 anni. Nel 2021, appoggiato dalla lista Realizzare, era stato confermato sindaco con 163 voti.

In questi anni il sindaco ha dovuto fare i conti con la mancanza di personale negli uffici comunali, un problema diffuso soprattutto nelle piccole amministrazioni, arrivando a minacciare di dimettersi. Ma non sono mancate le soddisfazioni come qualche settimana fa, quando Sauris è stato premiato tra i 32 migliori borghi rurali al mondo nella seconda edizione del bando “Best Tourism Villages”