Chiuso lo svincolo di Malborghetto Valbruna sulla A23.

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione della scarpata, sarà chiuso lo svincolo di Malborghetto Valbruna, in uscita per chi proviene da Udine, dalle 6 di mercoledì 11 alle 19 di venerdì 13 gennaio, in modalità continuativa. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Tarvisio sud.