La Casa degli Orsetti a Sutrio

In Friuli, a Natale c’è un posto magico: si chiama la Casa degli Orsetti, una casa privata che in occasione delle festività viene abbellita con decorazioni fatte a mano con il legno di recupero, compreso quello della tempesta Vaia.

L’abitazione si trova a Priola di Sutrio ed è frutto della creatività, dell’impegno e della generosità di una coppia che lì ci vive: Martina e Gianpiero, i proprietari, non lavorano il legno per professione, ma per passione. Non solo: per Natale aprono il loro giardino al pubblico che vuole ammirare le loro creazioni.

L’inaugurazione sarà il 18 dicembre e ad attendere i visitatori ci saranno gioiose schiere di orsetti con i loro occhioni grandi e le lunghe sciarpe rosse attorno al collo, insieme a tanti gnomi e folletti, casette, alberi di Natale, cuori, stelline e un magnifico presepe.

“Abbiamo creato la Casa degli Orsetti spinti dalla volontà di dare nuova vita agli alberi dei nostri amati boschi – spiega Martina –, devastati prima dalla tempesta Vaia e oggi purtroppo minacciati dal bostrico. Ogni anno lavoriamo per creare nuovi angoli sperando di regalare un sorriso e un momento di serenità a tutti coloro che ci verranno a trovare”.

La Casa degli Orsetti, iniziativa promossa dal Comune di Sutrio e dalla Pro Loco di Sutrio, si trova lungo la vecchia strada che porta sul monte Zoncolan. Resterà aperta al pubblico e si potrà visitare gratuitamente fino alla fine di gennaio 2023.