Il legno diventa arte con due panchine che raccontano la tradizione di Sutrio

Due nuove panchine artistiche a Sutrio.

Due nuove panchine artistiche arricchiscono l’arredo urbano di Sutrio, affiancandosi alle molte altre sculture realizzate negli ultimi anni e collocate negli angoli più suggestivi del paese, a sottolineare il profondo e antico legame con la lavorazione del legno a cui erano dediti i suoi abitanti. Una tradizione che è arrivata fino ai giorni nostri, a cui si rende simbolicamente omaggio ogni anno, la prima domenica di settembre, con la grande e frequentatissima festa di Magia del Legno.

A realizzare le due panchine in legno di cedro, che sono state appena sistemate in due suggestivi angoli del paese, sono stati Corrado Clerici di Forni di Sopra e Sisto Lombardo di Biella, ospiti a Sutrio a metà maggio, che hanno lavorato davanti al pubblico, usando motosega e sgorbie per le finiture, mettendo in mostra le loro abilità artigiane.

La loro presenza, con quella di Tiziano Di Giusto e Tomas Jonatan Franzoi che hanno realizzato due sculture che vanno ad arricchire il percorso di “Sutrio Paese Presepe” – rientra nel piano triennale di Residenze Artistiche, che il Comune di Sutrio sta portando avanti con quello di Paluzza all’interno del Bando Borghi PNRR “Il Bosco nel Borgo-Il Borgo nel Bosco” per la rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici. Gli artisti sono stati ospitati dall’Albergo Diffuso Borgo Soandri, che quest’anno compie 25 anni di attività.