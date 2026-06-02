“Moschion”

di 58 anni

Improvvisamente è mancato all’affetto dei suoi cari Yvan Lepore Ne danno il doloroso annuncio la mamma, il papà, gli zii, i cugini unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a GEMONA DEL FRIULI nel Duomo di ” Santa Maria Assunta “ giovedì 4 giugno alle ore 10:30 ove il caro Yvan sarà presente dalle ore 10:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orari visite; mercoledì 8:30 – 18:30 giovedì 8:30 – 9:45



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria mercoledì 3 giugno alle ore 20:00 nella chiesa di ” San Valentino ” in Godo.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria



GEMONA DEL FRIULI, 1 giugno 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290