di 99 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Luigina Zearo. Ne danno il triste annuncio la sorella Teresa, il fratello Tullio, i nipoti unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a GEMONA DEL FRIULI nel Duomo di “S. Maria Assunta” mercoledì 27 maggio alle ore 15:30 ove la cara Luigina sarà presente dalle ore 15:15 giungendo dalla prorpria abitazione di via Dante n°10 , 2° piano.



Al termine del Rito la cara Luigina troverà riposo nel cimitero di Gemona del Friuli.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria martedì 26 alle ore 19:45 nella chiesa di ” S. Lucia ” in Piovega.



Un particolare ringraziamento a Lucia Sant per le amorevoli cure.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 25 maggio 2026



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