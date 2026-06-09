ved. Pischiutti

di 96 anni

Ci ha lasciati Herta De Valerio. Ne danno il triste annuncio il figlio Antonio e gli amati nipoti Gloria e Giulio unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di “S. Maria Assunta” giovedì 11 giugno alle ore 10:30 ove la cara Herta sarà presente dalle ore 10:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite: mercoledì 10:30 – 18:30 giovedì 8:30 – 9:45



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria mercoledì 10 alle ore 18:00 nella chiesa di Gleseute.



Un particolare ringraziamento al personale della casa di riposo di via Croce del Papa di Gemona.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 9 giugno 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290