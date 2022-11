Il Presepe di Piazza San Pietro sarà friulano e tutto in legno

Il presepe in Vaticano sarà friulano.

Proviene da Sutrio uno dei più caratteristici borghi della Carnia, il Presepe che verrà allestito in Piazza San Pietro per il Natale 2022. L’albero di Natale, un maestoso abete bianco di circa 30 metri, giunge da Rosello, un piccolo borgo montano dell’Abruzzo di soli 182 abitanti.

Il 3 dicembre l’inaugurazione

La tradizionale inaugurazione del Presepe e l’illuminazione dell’albero di Natale, si terranno, in Piazza San Pietro, sabato 3 dicembre, alle ore 17. Al mattino inoltre la Delegazioni di Sutrio, di Rosello e del Guatemala saranno ricevute in udienza da Papa Francesco per la presentazione ufficiale dei doni.

Il Presepe interamente in legno

Il Presepe di Sutrio sarà interamente realizzato in legno. La Sacra Famiglia, a grandezza naturale, sarà esposta in una una semisfera che farà da grotta, mentre in Piazza San Pietro si troveranno anche personaggi comuni intenti a compiere lavori o gesti simbolici.

Come da tradizione Gesù Bambino sarà deposto nella mangiatoia. La Madonna, posta alla sinistra sarà in ginocchio con il capo ricoperto dal manto e le braccia allargate. San Giuseppe sarà invece in piedi alla destra del Bambino: con una mano tiene un bastone e con l’altra regge una piccola lanterna per illuminare la Grotta. Ovviamente non mancheranno il bue e l’asinello ai lati di Maria e Giuseppe, e l’angelo sopra la Natività all’interno della Grotta. Tra i tanti personaggi anche il falegname, una pastora con la gerla, una famiglia e dei bambini, ovviamente oltre ai Re Magi che e verranno messi lungo la rampa che conduce alla Grotta