L’incidente a Pieve del Grappa.

E’ stato arrestato con la pesante accusa di omicidio stradale il giovane che questa notte, dopo le ore 4, ha investito e ucciso Miriam Ciobanu, 22enne originaria del Friuli e residente con la famiglia in provincia di Treviso. Al momento dell’incidente il ragazzo era al volante in stato di ubriachezza ed è risultato positivo anche agli stupefacenti.

L’incidente.

L’incidente avvenuto questa notte intorno alle 4 e 30 a Pieve del Grappa. Da una prima ricostruzione la giovane stava camminando sul ciglio della strada, quando è stata investita in via Veneto da un’Audi con alla guida un 23enne del trevigiano che stava procedendo in direzione del comune di Fonte.

L’impatto è stato violentissimo e Miriam è deceduta sul colpo mentre l’automobilista è stato accompagnato in stato di shock in ospedale dove, in seguito alla positività all’alcol e agli stupefacenti, è stato arrestato per omicidio stradale.