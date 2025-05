Una camminata da Tolmezzo a Illegio tra salute e natura

Torna la Camminata della Salute da Tolmezzo a Illegio.

Domenica 4 maggio 2025 si terrà la quarta edizione della Camminata della Salute, un evento dedicato alla promozione del benessere fisico e sociale, organizzato dall’ASD Illegiana in collaborazione con l’Associazione “INSIEME APS” di Tolmezzo, l’Associazione Oncologica Alto Friuli ODV e il Comitato A.N.D.O.S. di Tolmezzo ODV.

La camminata si snoderà lungo il suggestivo vecchio sentiero che collega Tolmezzo a Illegio, con una distanza di circa 5 km e una durata prevista di 60 minuti. Il ritrovo è fissato per le ore 8.00 presso il parcheggio della palestra di roccia in località Rivoli Bianchi, con partenza alle 8.30.

L’arrivo è previsto presso la sorgente “Rio Touf” a Illegio, dove i partecipanti troveranno un punto ristoro. Per chi lo desidera, sarà possibile proseguire fino alla storica Pieve di San Floriano e trascorrere il resto della giornata alla tradizionale Sagra del paese. Si raccomandano calzature da trekking adatte al percorso. In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.

La camminata rientra nel programma di “VESTU?”, il progetto promosso dal Comune di Tolmezzo per la promozione della salute e del benessere della comunità, in collaborazione con le associazioni di volontariato locale, il Servizio sociale dei Comuni e diversi enti del privato sociale. Un’occasione per riscoprire il territorio, muoversi in compagnia e promuovere insieme uno stile di vita sano e consapevole.