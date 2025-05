Tragedia nella serata del primo maggio all’interno del carcere di Gorizia, dove un giovane detenuto triestino ha perso la vita, probabilmente a causa di un malore improvviso. La vittima è Denis Battistuti Maganuco, 30 anni, residente a Opicina.

Il corpo senza vita del trentenne è stato scoperto intorno alle 19.45 nella cella in cui era detenuto da appena due giorni. Secondo quanto appreso, Battistuti Maganuco era stato arrestato dai Carabinieri nei giorni scorsi a Staranzano, mentre, insieme a un complice originario di Muggia, stava rubando medicinali scaduti e usati nei pressi di una farmacia. Entrambi i giovani erano noti per situazioni di disagio legate alla dipendenza da sostanze stupefacenti. La Procura ha disposto l’autopsia, che sarà determinante per chiarire le cause esatte del decesso.