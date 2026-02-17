Un corso formazione gratuita per autisti di autobus finalizzato all’assunzione.



Una nuova opportunità di formazione e lavoro arriva in Carnia grazie alla Driver Academy promossa da Arriva Udine S.p.A., società che gestisce il trasporto pubblico locale per la provincia di Udine. L’iniziativa è rivolta a chi desidera intraprendere un percorso professionale come autista di autobus, offrendo un iter di formazione completamente gratuito e finalizzato all’assunzione.

La Driver Academy prevede infatti un percorso strutturato per il conseguimento delle patenti e dei titoli abilitativi necessari alla guida dei mezzi di trasporto pubblico, con inserimento diretto nell’organico aziendale al termine della formazione. I corsi sono pronti a partire nelle prossime settimane e sono ancora disponibili alcuni posti.

L’iniziativa è rivolta a persone maggiorenni, con almeno 21 anni di età, in possesso di un diploma o di una qualifica professionale e della patente B in corso di validità. È richiesta la disponibilità a frequentare il corso con continuità e una forte motivazione verso il ruolo, in un settore che svolge una funzione essenziale per la collettività. La selezione è aperta a candidati e candidate di entrambi i sessi.

Il problema della carenza di autisti.

Negli ultimi mesi il Comune di Tolmezzo ha ricevuto numerose segnalazioni da parte degli utenti del trasporto pubblico locale in merito alla soppressione improvvisa di alcune corse, una criticità riconducibile alla carenza di autisti. Una situazione che ha creato disagi a tutte le categorie di utenti e che l’Amministrazione ha seguito con attenzione.

Il problema era noto e, proprio per questo, il Comune si è attivato avviando un confronto diretto con Arriva Udine, con l’obiettivo di individuare possibili soluzioni e favorire il ripristino di un servizio il più possibile regolare e affidabile. La Driver Academy si inserisce in questo contesto come una risposta concreta, orientata al rafforzamento dell’organico e alla stabilità del servizio nel medio periodo.

L’Amministrazione comunale invita quindi le persone interessate a valutare questa opportunità che rappresenta non solo un’occasione professionale immediata, ma anche un contributo diretto al miglioramento di un servizio pubblico fondamentale per il territorio.