In ufficio con mamma e papà, il Comune di Udine apre le porte ai figli dei dipendenti

L’iniziativa del Comune di Udine.

Domani, 18 febbraio, il Comune di Udine promuove per la prima volta l’iniziativa “In ufficio con mamma e papà”, un progetto pensato per consentire ai figli e alle figlie dei dipendenti comunali di conoscere da vicino il luogo di lavoro dei propri genitori e di vivere un’esperienza educativa all’interno delle istituzioni cittadine.

Si tratta della prima iniziativa di questo genere organizzata dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, valorizzare il ruolo del lavoro pubblico e promuovere tra i più giovani la cultura della partecipazione civica.

“Aprire il Comune ai più giovani significa seminare oggi il senso di responsabilità civica di domani”, dichiara il sindaco Alberto Felice De Toni. “In un momento storico in cui si avverte un calo di partecipazione e di impegno verso la vita pubblica e le istituzioni della società civile, è fondamentale riavvicinare i ragazzi alla vita democratica. Conoscere da vicino come funzionano le istituzioni li aiuta a sentirle proprie, non distanti. Solo così possiamo formare cittadini consapevoli, pronti a contribuire attivamente alla comunità”.

“Questa iniziativa rappresenta anche un modo concreto per valorizzare il lavoro quotidiano delle dipendenti e dei dipendenti comunali”, sottolinea l’Assessore alle Risorse Umane Andrea Zini. “Aprire gli uffici alle famiglie significa rafforzare il legame tra amministrazione e comunità, promuovendo trasparenza, senso di appartenenza e orgoglio per il servizio pubblico”.

Per questa prima edizione l’invito è rivolto ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di primo grado, nati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014. I partecipanti saranno coinvolti in un’esperienza di educazione civica grazie all’organizzazione di momenti di approfondimento e di partecipazione attiva nei luoghi simbolo dell’istituzione cittadina.

Il programma della giornata.

La giornata prenderà avvio entro le ore 9, con l’arrivo in ufficio insieme al genitore, momento dedicato alla scoperta dell’ambiente di lavoro e alla conoscenza delle colleghe e dei colleghi. Alle ore 9.45 è previsto il ritrovo presso l’ingresso del Castello di Udine, dove i referenti dell’iniziativa accoglieranno il gruppo. I genitori rientreranno in ufficio e torneranno a riprenderli al termine delle attività.

Nel Salone del Parlamento del Castello, dalle 10 alle 10.45, i partecipanti saranno guidati in un percorso dedicato alla storia e al ruolo del Parlamento friulano, attraverso un’esplorazione attiva dello spazio e una riflessione sui concetti di rappresentanza, responsabilità e decisione collettiva.

Al termine, il gruppo si sposterà in Loggia del Lionello. Dopo una pausa merenda prenderà il via la seconda parte della mattinata che si svolgerà, dalle 11.30 alle 12.45, nella Sala del Consiglio di Palazzo D’Aronco, dove i partecipanti scopriranno il funzionamento del consiglio cittadino attraverso una simulazione di discussione e voto, sperimentando dinamiche di ascolto, negoziazione e responsabilità.

La giornata si concluderà tra le 12.45 e le 13, quando i genitori raggiungeranno la Sala del Consiglio per riprendere i propri figli. A conclusione dell’esperienza, il Sindaco consegnerà a ciascun partecipante un diploma di partecipazione e sarà scattata una foto ricordo.